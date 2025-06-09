Чешские спецслужбы готовятся к возвращению воевавших на Украине граждан

В Чехии власти готовятся к тому, что в страну начнут прибывать люди, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Это касается не только граждан Чехии, которые воевали в составе Вооружённых сил Украины, но и украинцев, желающих устраивать жизнь в стране. Об этом сообщает новостное издание Novinky.
«По информации, полученной от надёжного источника в спецслужбах, создана рабочая группа для оценки возможных угроз безопасности республики после окончания конфликта на Украине», — следует из статьи.
Авторы материала отмечают, что возвращение участников боевых действий может привести к ряду проблем. Те, кто имеет опыт непосредственного участия в боевых действиях, могут испытывать трудности с адаптацией к мирной жизни и страдать от психологических проблем. Кроме того, среди возвращающихся могут оказаться люди, которые будут злоупотреблять программой воссоединения украинских семей.
Задача спецслужб — выявлять и предотвращать действия таких людей, подчёркивает Novinky.
Издание сообщает, что 71 гражданин Чехии получил разрешение от президента страны Петра Павела на участие в боевых действиях на Украине. Ещё 147 заявлений были отклонены, но некоторые люди всё равно отправились в зону конфликта самостоятельно. Им грозит до десяти лет тюремного заключения, добавляют авторы статьи.
Ранее суд в Праге приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условно за слова о российской позиции в рамках украинского конфликта.