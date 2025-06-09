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Чешские спецслужбы готовятся к возвращению воевавших на Украине граждан

В Чехии спецслужбы готовятся к тому, что в республику начнут приезжать воевавшие на Украине люди.

Источник: Аргументы и факты

В Чехии власти готовятся к тому, что в страну начнут прибывать люди, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Это касается не только граждан Чехии, которые воевали в составе Вооружённых сил Украины, но и украинцев, желающих устраивать жизнь в стране. Об этом сообщает новостное издание Novinky.

«По информации, полученной от надёжного источника в спецслужбах, создана рабочая группа для оценки возможных угроз безопасности республики после окончания конфликта на Украине», — следует из статьи.

Авторы материала отмечают, что возвращение участников боевых действий может привести к ряду проблем. Те, кто имеет опыт непосредственного участия в боевых действиях, могут испытывать трудности с адаптацией к мирной жизни и страдать от психологических проблем. Кроме того, среди возвращающихся могут оказаться люди, которые будут злоупотреблять программой воссоединения украинских семей.

Задача спецслужб — выявлять и предотвращать действия таких людей, подчёркивает Novinky.

Издание сообщает, что 71 гражданин Чехии получил разрешение от президента страны Петра Павела на участие в боевых действиях на Украине. Ещё 147 заявлений были отклонены, но некоторые люди всё равно отправились в зону конфликта самостоятельно. Им грозит до десяти лет тюремного заключения, добавляют авторы статьи.

Ранее суд в Праге приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условно за слова о российской позиции в рамках украинского конфликта.