Чешские спецслужбы готовятся к возвращению воевавших на Украине граждан

В Чехии власти готовятся к тому, что в страну начнут прибывать люди, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Это касается не только граждан Чехии, которые воевали в составе Вооружённых сил Украины, но и украинцев, желающих устраивать жизнь в стране. Об этом сообщает новостное издание Novinky.