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Роберт Фицо прилетит в Казахстан

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению Токаева посетит Казахстан с официальным визитом 10—11 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Getty images

Как рассказали в пресс-службе Акорды, в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

Отметим, как пишет РБК, в октябре 2023 года 60-летний Роберт Фицо в третий раз получил должность премьера, после того как победу на парламентских выборах одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD), которую он возглавляет.

Добавим, по информации на сайте посольства РК в Словацкой Республике, дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году. Первое посольство Словакии в Казахстане открылось в 2005 году, а диппредставительство РК в Словакии — в 2006 году.

С июня 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике является Толежан Барлыбаев.