Роберт Фицо прилетит в Казахстан

Как рассказали в пресс-службе Акорды, в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.
Отметим, как пишет РБК, в октябре 2023 года 60-летний Роберт Фицо в третий раз получил должность премьера, после того как победу на парламентских выборах одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD), которую он возглавляет.
Добавим, по информации на сайте посольства РК в Словацкой Республике, дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году. Первое посольство Словакии в Казахстане открылось в 2005 году, а диппредставительство РК в Словакии — в 2006 году.
С июня 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике является Толежан Барлыбаев.