Они снова вместе: Маск впервые после конфликта поддержал Трампа

Маск опубликовал в социальной сети Х скриншот поста Трампа, в котором тот требует от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед народом на фоне нарастающих протестов из-за депортации мигрантов. При этом Маск никак не прокомментировал пост Трампа.