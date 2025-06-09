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Они снова вместе: Маск впервые после конфликта поддержал Трампа

Маск поддержал призыв Трампа к губернатору Калифорнии извиниться.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск впервые после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом, в команду которого он входил, начал выражать солидарность с американским лидером.

Маск опубликовал в социальной сети Х скриншот поста Трампа, в котором тот требует от губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса извиниться перед народом на фоне нарастающих протестов из-за депортации мигрантов. При этом Маск никак не прокомментировал пост Трампа.

Также бизнесмен перепостил сообщение Трампа о том, что силовым органам поручено восстановить порядок в Лос-Анджелесе.

Почему Трамп и Маск разругались вдрызг и чем это может кончиться, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем публичная «драка» между Илоном Маском и Дональдом Трампом наплодила мемов в Сети. Самые забавные из них мы собрали здесь на KP.RU.

А вот чем губернатор Калифорнии Ньюсом взбесил Трампа: чиновник пригрозил, что штат может отказаться платить налоги.