Главу Красноярска Логинова задержали по подозрению в получении взятки

Как KP.RU писал ранее, в начале мая 2025 года в Ростовской области был задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. По данным правоохранителей, он тоже подозревается в получении взятки. Известно, что один из его подчиненных стал фигурантом уголовного дела по посредничеству во взяточничестве. Сотрудники профильных ведомств продолжают работать по данному делу.