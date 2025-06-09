Главу Красноярска Логинова задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники силовых структур РФ задержали мэра города Красноярск Владислава Логинова. Об этом стало известно ранним утром понедельника, 9 июня. Как агентству ТАСС заявил некий источник, задержание градоначальника проходило по подозрению в получении взятки.
«Да, задержание (Логинова) есть», — поделился спикер.
Еще один собеседник агентства из правоохранительных органов подтвердил данную информацию. Он также рассказал, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех деталей данного дела.
Источник «КП-Красноярска» тоже подтвердил задержание Логинова. Известно, что в понедельник, 9 июня, в городской администрации сотрудники силовых структур проводили обыски. Более никакой информации по данному инциденту не приводится, однако правоохранители заявили, что стоит ожидать обращения по данному делу именно от «центрального аппарата».
Задержанный родился в Ачинске, Красноярском крае, в 1967 году. Спустя 20 лет, в 1987 году, он окончил Ачинское военное авиационное техническое училище имени 60-летия ВЛКСМ по специальности «Авиационное приборное оборудование (техник-электрик)», в 2008 году — Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях в строительстве (экономист-менеджер)».
С 2012 по 2015 год Логинов занимал должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска, в период с 2015 по 2016 год — работал заместителем главы департамента муниципального заказа мэрии. В 2016 году, работал руководителем администрации Свердловского района Красноярска, а после и Советским районом.
В период с 2017 по 2022 год находился на должности вице-мэра города, а уже с 2022 — главы Красноярска.
Как KP.RU писал ранее, в начале мая 2025 года в Ростовской области был задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. По данным правоохранителей, он тоже подозревается в получении взятки. Известно, что один из его подчиненных стал фигурантом уголовного дела по посредничеству во взяточничестве. Сотрудники профильных ведомств продолжают работать по данному делу.