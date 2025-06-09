На авиабазе США в Японии прогремел взрыв

На территории американской авиабазы «Кадэна» в префектуре Окинава (Япония) произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился на объекте, которым управляют Силы самообороны Японии. Местные власти не исключают, что взрыв мог произойти на участке временного хранения неразорвавшихся боеприпасов.
Телеканал NHK со ссылкой на администрацию поселка Йомитан сообщает о возможных пострадавших, однако точное число потерпевших и степень тяжести их травм пока не уточняются. Причины происшествия также остаются неизвестными.
База «Кадэна» — один из ключевых объектов ВВС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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