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В Красноярске задержали мэра города: что известно, в чем обвиняют, обыски, скандалы

Только отгремел День города, прошел концерт Пелагеи, где с поздравлением выступил Владислав Логинов, как красноярцев ошарашила новость — мэр задержан.

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Источник: Администрация Красноярска

За что задержали?

По данным правоохранителей, градоначальника подозревают в получении взятки. Сообщается, что взятка была «в особо крупном размере».

Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета России. В региональном ведомстве от комментариев отказываются.

По неподтвержденной информации, задержание Логинова может быть связано с «Асфальтобетонным заводом». Как пишет Kras Mash, показания на мэра якобы дали его советник Артур Арутюнян, гендиректор «Промстроя» Декард Ханягян и экс-заммэра Алексей Давыдов.

Напомним, Артутюняна арестовали из-за махинаций с торгами, на которых должен был выиграть «Сибиряк», по словам Владимира Егорова, за него якобы договорился Логинов. Хаганяна же задержали по делу о картельном сговоре.

Обыски.

С самого утра в администрации города проходят обыски. Как сообщают СМИ, возле здания тихо, даже и не скажешь, что что-то произошло.

Где сейчас Логинов?

Его доставили в следственный отдел УФСБ по Красноярскому краю. Возможно, что после его перевезут в Москву. В скором времени должна быть избрана мера пресечения.

Громкие скандалы.

Громче всего кричал Дюков — депутат требовал отставки мэра и даже создал петицию.

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков ранее опубликовал в социальных сетях обращение к губернатору края Михаилу Котюкову, в котором вновь призывает к отставке мэра Владислава Логинова. Это заявление сделано на фоне уголовных дел, связанных с бывшими чиновниками.

В обращении утверждалось, что доверие к мэру подрывается из-за недавних скандалов, включая увольнение первого вице-мэра «из-за утраты доверия», задержание бывших чиновников и возбуждение уголовных дел.

Он отметил, что если Владислав Логинов действительно является участником или даже лидером этой группы, его привлечение к ответственности может иметь серьезные последствия для власти, особенно если он останется на посту мэра. В противном случае, по мнению Дюкова, остается неясным, как Логинов может продолжать исполнять обязанности главы города при таком количестве преступлений в его администрации.

Также красноярцы не единожды выступали с критикой мэра города — им не нравились дороги, ремонт трамвайных путей, бионорд.

Мнение политолога.

Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Владислава Логинова:

"Слухи о том, что у Логинова могут быть проблемы с силовиками, появились весной прошлого года. Была информация, что там вроде кто-то на него показания давал, но, как видим, больше года прошло. Сейчас произошло вот это экстраординарное событие. С чем именно это связано? С конкретным эпизодом последнего периода деятельности, например, с показаниями бывших чиновников мэрии. Безусловно, это только силовики смогут прокомментировать.

Я думаю, это очень серьезная головная боль в первую очередь для губернатора Красноярского края, потому что у нас даже с более мелкими муниципалитетами проблемы часто возникали, когда зависал вопрос.

Я не думаю, что у Котюкова есть такая замена долгосрочная прямо сейчас. Скорее всего, обязанности будет пока исполнять один из первых заместителей. Кто точно, мне сказать сложно. Надо посмотреть по уставу. Я не думаю, что прямо решение будет принято в ближайшие недели.".

Последний пост в социальных сетях Логинова.

Мэр успел напоследок поздравить красноярцев с днем города, послушать Пелагею. Многие красноярцы решили, что с ним еще очень гуманно обошлись и не стали задерживать в сам праздник.

Отметим, что последний пост в соцсетях мэра следующий:

«Спасибо за добрые впечатления о нашем городе! Ещё раз — с Днём рождения, Красноярск!».

Также там прикреплено видео с мнением Пелагеи о городе.

Последний раз в сети мэр был 12 часов назад — в 19:00 8 июня.

Кто будет вместо Логинова?

Сейчас у Владислава Логинова три первых заместителя.

Первый заместитель главы города Мацак Александр Иванович;

Первый заместитель главы города Одинцов Роман Валериевич;

Первый заместитель главы города Шувалов Алексей Борисович.

Как отреагировали красноярцы?

Под новостями скопились комментарии от красноярцев — они рады тому, что произошло. Открыто радуются задержанию мэра, а также шутят про то, что это подарок ко Дню города.

Напомним, что Владислав Логинов стал мэром г. Красноярска в 2022 году, до этого работал в правительстве Красноярского края. Логинов родился в Ачинске и по образованию является авиационным техником. Он начал свою карьеру в авиационной сфере, а затем продолжил работать в транспортной и дорожной отраслях, включая КрайДЭО и асфальтобетонный завод. Женат, имеет троих детей и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.