В Красноярске задержали мэра города: что известно, в чем обвиняют, обыски, скандалы

"Слухи о том, что у Логинова могут быть проблемы с силовиками, появились весной прошлого года. Была информация, что там вроде кто-то на него показания давал, но, как видим, больше года прошло. Сейчас произошло вот это экстраординарное событие. С чем именно это связано? С конкретным эпизодом последнего периода деятельности, например, с показаниями бывших чиновников мэрии. Безусловно, это только силовики смогут прокомментировать.