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Трамп споткнулся при подъеме по трапу самолета

Президент США Дональд Трамп споткнулся по время подъема по трапу самолета, момент попал на трансляцию телеканала C-SPAN.

Американский лидер побеседовал с журналистами в Морристаун в штате Нью-Джерси. В частности, он рассказал об отправке войск в Калифорнию в ответ на протесты в Лос-Анджелесе.

Из Морристауна президент вылетал в Кэмп-Дэвид для встречи в том числе с военными и обсуждения ситуации в Лос-Анджелесе. При подъеме на борт самолета Air Force One Трамп споткнулся, а после быстро побежал по трапу и зашел в самолет.

За ним следовал руководитель Госдепартамента США Марко Рубио, он споткнулся на том же месте, что и Трамп, перед тем как ступить на борт.

Экс-президент США Джо Байден неоднократно падал во время мероприятий. В частности, в 2021 году он несколько раз споткнулся, когда поднимался по трапу самолета перед полетом в Атланту.

В 2023 году политик упал во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. Вручив диплом очередному выпускнику, 80-летний президент развернулся и споткнулся о стоявший у его ног ящик.

Также бывший президент неоднократно допускал оговорки в заявлениях. Трамп несколько раз призывал провести расследование о состоянии здоровья своего предшественника.