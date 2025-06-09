Трамп споткнулся при подъеме по трапу самолета

Из Морристауна президент вылетал в Кэмп-Дэвид для встречи в том числе с военными и обсуждения ситуации в Лос-Анджелесе. При подъеме на борт самолета Air Force One Трамп споткнулся, а после быстро побежал по трапу и зашел в самолет.