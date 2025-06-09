Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Логинова

Кроме того, Чернявский прокомментировал слухи о возможных проблемах Логинова с силовиками, которые начали циркулировать еще весной прошлого года. Он указал на информацию о том, что кто-то мог давать на него показания, но, по его словам, с тех пор прошло больше года без каких-либо значительных событий. Теперь, по его мнению, задержание мэра связано с конкретными эпизодами его последней деятельности, в частности с показаниями бывших чиновников мэрии. Политолог подчеркнул, что только силовики смогут дать окончательный ответ на этот вопрос.