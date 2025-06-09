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Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Логинова

Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Владислава Логинова, отметив, что это создает серьезные проблемы для губернатора Красноярского края.

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Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Владислава Логинова, отметив, что это создает серьезные проблемы для губернатора Красноярского края.

По его словам, даже в более мелких муниципалитетах часто возникали сложности, когда возникали подобные вопросы. Чернявский также выразил сомнения относительно наличия у губернатора Михаила Котюкова долгосрочной замены для Логинова, предположив, что обязанности мэра временно будет исполнять один из первых заместителей. Однако он отметил, что конкретное имя пока неизвестно и решение не будет принято в ближайшие недели.

Кроме того, Чернявский прокомментировал слухи о возможных проблемах Логинова с силовиками, которые начали циркулировать еще весной прошлого года. Он указал на информацию о том, что кто-то мог давать на него показания, но, по его словам, с тех пор прошло больше года без каких-либо значительных событий. Теперь, по его мнению, задержание мэра связано с конкретными эпизодами его последней деятельности, в частности с показаниями бывших чиновников мэрии. Политолог подчеркнул, что только силовики смогут дать окончательный ответ на этот вопрос.

Ранее мы публиковали статью, где опубликовали все подробности задержания Логинова на данный момент.