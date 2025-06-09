Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Логинова

Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание мэра Владислава Логинова, отметив, что это создает серьезные проблемы для губернатора Красноярского края.
По его словам, даже в более мелких муниципалитетах часто возникали сложности, когда возникали подобные вопросы. Чернявский также выразил сомнения относительно наличия у губернатора Михаила Котюкова долгосрочной замены для Логинова, предположив, что обязанности мэра временно будет исполнять один из первых заместителей. Однако он отметил, что конкретное имя пока неизвестно и решение не будет принято в ближайшие недели.
Кроме того, Чернявский прокомментировал слухи о возможных проблемах Логинова с силовиками, которые начали циркулировать еще весной прошлого года. Он указал на информацию о том, что кто-то мог давать на него показания, но, по его словам, с тех пор прошло больше года без каких-либо значительных событий. Теперь, по его мнению, задержание мэра связано с конкретными эпизодами его последней деятельности, в частности с показаниями бывших чиновников мэрии. Политолог подчеркнул, что только силовики смогут дать окончательный ответ на этот вопрос.
Ранее мы публиковали статью, где опубликовали все подробности задержания Логинова на данный момент.