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Трамп потребовал извинений от главы Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса

Глава Белого дома считает, что власти Калифорнии виноваты в протестах, которые охватили Лос-Анджелес.

Источник: Аргументы и факты

Губернатору американского штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру города Лос-Анджелеса Карен Басс необходимо принести извинения населению за «ужасную работу» на своих постах, заявил президент США Дональд Трамп.

«Губернатор Гэвин… и “мэр” Басс должны извиниться перед народом Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали», — написал глава государства на своей странице в соцсети Х*.

По мнению Трампа, деятельность указанных чиновников также привела к протестам, которые охватили этот мегаполис.

Напомним, ранее президент США подписал меморандум о вводе в Лос-Анджелес двух тысяч бойцов Нацгвардии. Такой шаг связан с демонстрациями в городе, участники которых выступили против операции по поиску нелегальных мигрантов.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.