Трамп потребовал извинений от главы Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса

Губернатору американского штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру города Лос-Анджелеса Карен Басс необходимо принести извинения населению за «ужасную работу» на своих постах, заявил президент США Дональд Трамп.
«Губернатор Гэвин… и “мэр” Басс должны извиниться перед народом Лос-Анджелеса за абсолютно ужасную работу, которую они проделали», — написал глава государства на своей странице в соцсети Х*.
По мнению Трампа, деятельность указанных чиновников также привела к протестам, которые охватили этот мегаполис.
Напомним, ранее президент США подписал меморандум о вводе в Лос-Анджелес двух тысяч бойцов Нацгвардии. Такой шаг связан с демонстрациями в городе, участники которых выступили против операции по поиску нелегальных мигрантов.
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