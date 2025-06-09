Рябков рассказал, к чему приведет сокращение сил НАТО в Восточной Европе

В беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что уменьшение военного присутствия стран Североатлантического альянса в Восточной Европе способствовало бы укреплению безопасности на европейском континенте.
Дипломат напомнил, что в декабрьских предложениях 2021 года, направленных Москвой Брюсселю и Вашингтону, содержалось требование о предоставлении юридически закрепленных и долгосрочных гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток. По его словам, в документе также содержалось условие о неразмещении ударных вооружений в непосредственной близости от границ России.
«Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна», — подчеркнул Рябков.
Он добавил, что уменьшение численности войск НАТО в Восточной Европе позитивно сказалось бы на безопасности всего континента.
Ранее Рябков заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление ракетных угроз.