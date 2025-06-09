Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков рассказал, к чему приведет сокращение сил НАТО в Восточной Европе

Замглавы МИД России Рябков напомнил об адресованных Москвой Вашингтону и Брюсселю в декабре 2021 года предложениях о нерасширении НАТО на Восток.

Источник: Аргументы и факты

В беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что уменьшение военного присутствия стран Североатлантического альянса в Восточной Европе способствовало бы укреплению безопасности на европейском континенте.

Дипломат напомнил, что в декабрьских предложениях 2021 года, направленных Москвой Брюсселю и Вашингтону, содержалось требование о предоставлении юридически закрепленных и долгосрочных гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток. По его словам, в документе также содержалось условие о неразмещении ударных вооружений в непосредственной близости от границ России.

«Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что уменьшение численности войск НАТО в Восточной Европе позитивно сказалось бы на безопасности всего континента.

Ранее Рябков заявил, что РФ вынуждена реагировать на появление ракетных угроз.