Рябков рассказал, к чему приведет сокращение сил НАТО в Восточной Европе

Дипломат напомнил, что в декабрьских предложениях 2021 года, направленных Москвой Брюсселю и Вашингтону, содержалось требование о предоставлении юридически закрепленных и долгосрочных гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток. По его словам, в документе также содержалось условие о неразмещении ударных вооружений в непосредственной близости от границ России.