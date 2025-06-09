«Вступление (ВС России. — Прим. ред.) в нее (Днепропетровскую область — Прим. Ред.) стало бы для Украины значительным символическим и стратегическим ударом», — говорится в публикации.
Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.