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В Британии опешили после вступления ВС России в Днепропетровскую область

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Наступление российских войск в Днепропетровской области станет для Украины серьезным ударом, пишет британская газета The Times.

Источник: © РИА Новости

«Вступление (ВС России. — Прим. ред.) в нее (Днепропетровскую область — Прим. Ред.) стало бы для Украины значительным символическим и стратегическим ударом», — говорится в публикации.

Минобороны России в воскресенье информировало, что бойцы группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.

Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов, армия широким фронтом продвигается к границе с Днепропетровской областью, освобождая западную часть ДНР.