Маска обеспокоило фото с протестов в Лос-Анджелесе

Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня в результате рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Американские власти заявили, что отправят туда две тысячи бойцов нацгвардии в связи с демонстрациями. Сообщалось также о двоих пострадавших полицейских, которые получили травмы при наезде мотоциклистов.