Маска обеспокоило фото с протестов в Лос-Анджелесе

Американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность из-за протестов в Лос-Анджелесе.
В своем аккаунте в соцсети Х* он опубликовал фото, на которой один из участников протестов с маской, полностью закрывающей лицо, держит флаг Мексики в руках. «Это ненормально», — подписал Маск снимок.
Ранее сообщалось, что Маск впервые после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом выразил солидарность с ним, сделав репост его публикаций о ситуации в Лос-Анджелесе.
Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня в результате рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Американские власти заявили, что отправят туда две тысячи бойцов нацгвардии в связи с демонстрациями. Сообщалось также о двоих пострадавших полицейских, которые получили травмы при наезде мотоциклистов.
* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.