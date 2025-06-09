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Глава Алтая Турчак распустил правительство

Глава Республики Алтай Сергей Турчак подписал указ о роспуске регионального правительства. С момента подписания документа все члены кабинета министров переведены в статус исполняющих обязанности.

Весь кабинет министров республики Алтай работает в статусе исполняющих обязанности.

Глава Республики Алтай Сергей Турчак подписал указ о роспуске регионального правительства. С момента подписания документа все члены кабинета министров переведены в статус исполняющих обязанности.

«Подписал указ об отставке Правительства Республики Алтай», — написал Турчак у себя в telegram-канале. Он добавил, что данное решение соответствует новым нормам Конституции, предусматривающим обязательное согласование кандидатур с депутатским корпусом.

Турчак анонсировал представление нового состава правительства уже в текущую неделю. Рассмотрение предложенных кандидатур запланировано на 24 июня.