Глава Алтая Турчак распустил правительство

Весь кабинет министров республики Алтай работает в статусе исполняющих обязанности.
Глава Республики Алтай Сергей Турчак подписал указ о роспуске регионального правительства. С момента подписания документа все члены кабинета министров переведены в статус исполняющих обязанности.
«Подписал указ об отставке Правительства Республики Алтай», — написал Турчак у себя в telegram-канале. Он добавил, что данное решение соответствует новым нормам Конституции, предусматривающим обязательное согласование кандидатур с депутатским корпусом.
Турчак анонсировал представление нового состава правительства уже в текущую неделю. Рассмотрение предложенных кандидатур запланировано на 24 июня.