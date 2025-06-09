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Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом, сообщает УзА.

Источник: UzA

В аэропорту высокого гостя встретил глава Кабмина Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

В соответствии с программой пребывания пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.

Особое внимание уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме. Также рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменяются мнениями по различным аспектам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.

По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.