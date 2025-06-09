Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан

Особое внимание уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме. Также рассмотрят вопросы взаимодействия в области организованной трудовой миграции, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, обменяются мнениями по различным аспектам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках.