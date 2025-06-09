Новосибирского депутата Украинцева обвиняют в получении крупной взятки

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении депутата городского совета И. С. Украинцева. Чиновнику инкриминируют получение взятки по части 6 статьи 290 УК РФ, что относится к особо тяжким преступлениям коррупционной направленности.
Согласно материалам дела, Украинцев обвиняется в систематическом получении денежных средств за совершение действий и бездействие в пользу заинтересованных лиц, а также за общее покровительство по службе. Особое внимание следствие уделяет факту вымогательства взятки в особо крупном размере, что является квалифицирующим признаком данного преступления.
«По данным следствия, в период 2022—2023 год депутат Совета депутатов под угрозой вымогательства в форме распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от руководителя строительной компании денежные средства в размере более 3 миллионов рублей в качестве взятки», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
В настоящее время материалы переданы судье для изучения. Дата первого заседания будет назначена в ближайшее время.
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