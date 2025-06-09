Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирского депутата Украинцева обвиняют в получении крупной взятки

В настоящее время материалы переданы судье для изучения.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Следственный комитет РФ

Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении депутата городского совета И. С. Украинцева. Чиновнику инкриминируют получение взятки по части 6 статьи 290 УК РФ, что относится к особо тяжким преступлениям коррупционной направленности.

Согласно материалам дела, Украинцев обвиняется в систематическом получении денежных средств за совершение действий и бездействие в пользу заинтересованных лиц, а также за общее покровительство по службе. Особое внимание следствие уделяет факту вымогательства взятки в особо крупном размере, что является квалифицирующим признаком данного преступления.

«По данным следствия, в период 2022—2023 год депутат Совета депутатов под угрозой вымогательства в форме распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от руководителя строительной компании денежные средства в размере более 3 миллионов рублей в качестве взятки», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

В настоящее время материалы переданы судье для изучения. Дата первого заседания будет назначена в ближайшее время.

Читайте также на портале Om1.ru.

Новосибирск вернул лес: прокуратура отсудила 482 гектара у посёлка.