Новосибирского депутата Украинцева обвиняют в получении крупной взятки

«По данным следствия, в период 2022—2023 год депутат Совета депутатов под угрозой вымогательства в форме распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от руководителя строительной компании денежные средства в размере более 3 миллионов рублей в качестве взятки», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.