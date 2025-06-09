Германия раскрыла все карты: вот что хотел сделать Трамп с Россией

47-й лидер США Дональд Трамп никогда не сможет навязать собственные условия по Украине российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. По данным немецкого журнала Der Spiegel, американскому главе не удастся сделать это из-за отношения к политике, как к бизнесу по недвижимости.
«Нет никаких признаков того, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, чьи слова столь же надежны, как время прибытия поездов в Германии», — отмечается в материале иностранного СМИ.
Немецкий журналист считает, что единственная проблема Трампа заключается в том, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые никак не измеряют свой успех в долларах и центах.
«Если и существует доктрина Трампа, то это Дональд прежде всего», — подчеркивается в статье.
Как KP.RU писал ранее, прямые переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом привели к сдвигу в российском общественном мнении. К США стали относиться куда более положительно.