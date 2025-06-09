Журналиста ABC News отстранили за резкую критику Белого дома

Американский телеканал ABC News отстранил от работы своего корреспондента Терри Морана после его резких высказываний в адрес президента Дональда Трампа и советника по внутренней безопасности Стивена Миллера. Инцидент произошел 8 июня, о чем сообщил CNN со ссылкой на источники.