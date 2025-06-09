Журналиста ABC News отстранили за резкую критику Белого дома

Американский телеканал ABC News отстранил от работы своего корреспондента Терри Морана после его резких высказываний в адрес президента Дональда Трампа и советника по внутренней безопасности Стивена Миллера. Инцидент произошел 8 июня, о чем сообщил CNN со ссылкой на источники.
В своих публикациях ветеран журналистики охарактеризовал Трампа и Миллера как «ненавистников мирового класса», утверждая, что для действующего президента ненависть стала способом самовыражения. Эти заявления вызвали резкую реакцию администрации Белого дома. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт потребовала от руководства телеканала принять дисциплинарные меры.
Представитель ABC News подчеркнул, что высказывания Морана не отражают позицию телеканала, который придерживается принципов объективной журналистики. Сам журналист пока не прокомментировал ситуацию со своим отстранением.
Ранее Илон Маск впервые поддержал Дональда Трампа после конфликта.