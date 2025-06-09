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Глава Республики Алтай Турчак отправил в отставку правительство региона

Правительство Республики Алтай уходит в отставку. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил глава региона Андрей Турчак.

Правительство Республики Алтай уходит в отставку. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил глава региона Андрей Турчак.

— С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности, — сказал губернатор.

Политик добавил, что новый состав правительства будет представлен уже на этой неделе, говорится в его Telegram-канале.

6 мая Рамзан Кадыров сообщил, что просит «освободить его от должности главы Чечни», выразив надежду, что его просьбу поддержат. Таким образом он отреагировал на слухи о возможной отставке.

Также глава Курска Игорь Куцак решил покинуть пост мэра города по собственному желанию. На заседании регионального правительства он пояснил, что принял такое решение из-за семейных обстоятельств. Депутаты назначили исполняющим обязанности главы города заместителя мэра Сергея Котлярова.

До этого президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Российский лидер назначил временно исполняющим обязанности губернатора Дениса Паслера.