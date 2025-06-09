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Турчак подписал указ об отставке правительства Алтая

Члены правительства Алтая продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава.

Источник: Аргументы и факты

Глава Алтая Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства республики и сообщил об этом в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что члены этого органа исполнительной власти продолжат работу в статусе исполняющих обязанности, пока не будет утверждён новый состав.

«По новым положениям нашей конституции, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания», — пояснил Турчак.

Глава республики отметил, что представит кандидатуры членов нового правительства в течение текущей недели. Он добавил, что сессия Госсобрания региона, на которой депутаты будут их рассматривать, состоится 24 июня.

Напомним, 24 апреля законодательный орган Алтая одобрил поправки к конституции республики, предложенные Турчаком. Главным нововведением стало разделение должностей главы региона и председателя правительства.