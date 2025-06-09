Глава Республики Алтай Турчак отправил правительство региона в отставку

Турчак пообещал представить новый состав кабинета министров уже на текущей неделе. Парламентские слушания по утверждению кандидатур запланированы на 24 июня. Ключевым нововведением стало разделение полномочий между главой региона и председателем правительства: первый будет курировать стратегическое развитие и взаимодействие с федеральным центром, второй — отвечать за оперативное управление и реализацию нацпроектов.