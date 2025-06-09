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Глава Республики Алтай Турчак отправил правительство региона в отставку

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ о роспуске действующего правительства региона.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ о роспуске действующего правительства региона. С понедельника все члены кабинета министров перешли в статус исполняющих обязанности. Об этом руководитель субъекта сообщил в своем Telegram-канале.

Решение связано с вступившими в апреле 2025 года поправками к конституции республики, которые предусматривают новую процедуру формирования правительства. Согласно изменениям, кандидатуры председателя правительства, его заместителей и министров теперь подлежат обязательному согласованию с депутатами Госсобрания.

Турчак пообещал представить новый состав кабинета министров уже на текущей неделе. Парламентские слушания по утверждению кандидатур запланированы на 24 июня. Ключевым нововведением стало разделение полномочий между главой региона и председателем правительства: первый будет курировать стратегическое развитие и взаимодействие с федеральным центром, второй — отвечать за оперативное управление и реализацию нацпроектов.

«Представлю будущий состав правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня», — сообщил Турчак.

Ранее сообщалось, что глава Красноярска Владислав Логинов подозревается в получении взятки.