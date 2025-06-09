Глава МИД Беларуси отправится с визитом в Москву

Руководители дипломатических ведомств намерены обменяться мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, а также коснуться международной повестки. Также стороны обсудят подготовку совместного заседания коллегии МИДов Беларуси и России, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге.