Глава МИД Беларуси отправится с визитом в Москву

Приглашение посетить Москву белорусскому коллеге направил глава МИД РФ Сергей Лавров. Планируется, что министры проведут рабочую встречу, на которой обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Руководители дипломатических ведомств намерены обменяться мнениями по проблематике урегулирования украинского кризиса, а также коснуться международной повестки. Также стороны обсудят подготовку совместного заседания коллегии МИДов Беларуси и России, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге.
Как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в программе визита белорусского министра предусмотрена встреча с представителями российских СМИ, выступление перед студентами ведущих московских вузов и другие мероприятия.