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Мария Захарова из МИД РФ сказала, что украинцы пытаются «подкусывать» Лукашенко

Мария Захарова из МИД РФ сказала, что украинцам не хватает своего Батьки.

Источник: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что украинцам не хватает своего Батьки, сообщил телеканал «Первый информационный».

Так, представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что народ Украины понимает, что в руководстве страны им не хватает человека, который мог бы за них вступиться по-настоящему. Еще Захарова сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко испытывает к украинцам простую, отеческую любовь, истинно братскую. В то время как, по ее мнению, украинцы пытаются «подкусывать» и критиковать белорусского лидера, сокрушаясь — «почему им не досталось такого». Также Мария Захарова сказала, что украинцам не хватает своего Батьки.

— Вот почему нет такого у них человека, которого можно было бы назвать батькой или можно было бы там назвать лидером национальным? — указала она.

В продолжение, российский дипломат подчеркнула, что к власти в Украине приходят люди, которые воруют, набивают карманы, закладывают страну в очередной раз, а затем уходят. И резюмируя, заявила, что агрессия, которую украинцы испытывают к президентам России и Беларуси связана с тем, что у них в стране не было никого, кто бы думал о своем народе.