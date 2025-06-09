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В мэрии Тольятти назначена главная по кадрам

Ольга Миневалиева заняла пост руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации Тольятти. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил глава города Илья Сухих.

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Источник: Коммерсантъ

О чиновнице известно, что она родилась в 1983 году в городе Дудинка Красноярского края. Ольга Миневалиева окончила Самарский государственный университет по специальностям «Государственное и муниципальное управление» (2005) и «Юриспруденция» (2010).

В 2005 — 2007 году она работала в Ставропольском районном суде Самарской области, а с 2007 по 2011 год была юрисконсультом в МП Тольятти «Департамент ЖКХ».

В управлении муниципальной службы и кадровой политики администрации Тольятти Ольга Миневалиева работает с 2011 года. Чиновница замужем, воспитывает двоих детей.