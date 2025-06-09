Ранее Зеленский пожаловался американским журналистам, что Трамп не верит в победу Киева в конфликте. Американский лидер неоднократно признавал это публично и в частных беседах. Экс-комик добавил, что прекращение поставок американского оружия только ускорит победу РФ. По его словам, в этом случае конфликт закончится не только быстрее, но и с большими потерями для Киева.