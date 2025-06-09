«В этом нет сомнений, поскольку он не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал сенатор в интервью радиостанции WABC.
Табервилл также выразил мнение, что Киев сознательно провоцирует эскалацию конфликта, атакуя российские аэродромы. Он назвал Зеленского «диктатором», который создал «много проблем» Штатам. Сенатор также добавил, что до сих пор остаётся неясным, куда ушла значительная часть американских средств, выделенных Незалежной.
Республиканец выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать мирному урегулированию конфликта.
«Путин и Зеленский должны встретиться и выработать мирный план. Джо Байден не хотел этого и оставил нам проблемы, над решением которых работает Трамп», — заключил Табервилл.
Ранее Зеленский пожаловался американским журналистам, что Трамп не верит в победу Киева в конфликте. Американский лидер неоднократно признавал это публично и в частных беседах. Экс-комик добавил, что прекращение поставок американского оружия только ускорит победу РФ. По его словам, в этом случае конфликт закончится не только быстрее, но и с большими потерями для Киева.