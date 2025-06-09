Патрушев: Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота страны до 2050 года. Об этом заявил помощник президента Дмитрий Патрушев, сообщает ТАСС.
Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что Военный морской флот России получил около 30 кораблей и подводных лодок в 2024 году. Кроме того, адмирал подчеркнул, что в 2025 году флот будет оснащен новыми кораблями. Также ВМФ получит новые образцы оружия.
Ранее в ходе церемонии подъема флагов ВМФ на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» президент России Владимир Путин отметил, что работа по повышению военно-морской мощи России будет продолжаться.