Патрушев: Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что Военный морской флот России получил около 30 кораблей и подводных лодок в 2024 году. Кроме того, адмирал подчеркнул, что в 2025 году флот будет оснащен новыми кораблями. Также ВМФ получит новые образцы оружия.