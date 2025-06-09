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В Британии назвали стратегическим наступление ВС РФ в Днепропетровской области

Наступление российских войск в Днепропетровской области стало стратегическим ударом по киевскому режиму.

Наступление российских войск в Днепропетровской области стало стратегическим ударом по киевскому режиму. Об этом пишет британская газета The Times.

По мнению издания, оно же впервые с начала спецоперации стало очень символичным. Автор публикации также сообщил, что ВС РФ начали заход в Днепропетровщину одновременно с активным продвижением в Сумской области и Донецкой Народной Республике.

Громкими заявлениями об успехах России на новом направлении отличились и другие западные аналитики. Так, отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис считает, что Украина может потерять не только Днепропетровскую область, но и соседние регионы. Наступление РФ на этом участке может заставить Незалежную пойти на капитуляцию.

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что в будущем Украина не сможет выжить без такого стратегически важного региона как Днепропетровщина. Освобождение этой области станет серьезным ударом для киевского режима.