В Британии назвали стратегическим наступление ВС РФ в Днепропетровской области

Громкими заявлениями об успехах России на новом направлении отличились и другие западные аналитики. Так, отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис считает, что Украина может потерять не только Днепропетровскую область, но и соседние регионы. Наступление РФ на этом участке может заставить Незалежную пойти на капитуляцию.