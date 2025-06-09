Глава Алтая Турчак подписал указ об отставке правительства региона

«По новым положениям нашей Конституции, Председатель Правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания. Представлю будущий состав Правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня», — написал он.