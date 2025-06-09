Глава Алтая Турчак подписал указ об отставке правительства региона

Глава республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке областного правительства. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
По его словам, c 9 июня правительство Алтая работает в статусе исполняющих обязанности. Турчак также пообещал представить будущий состав кабинета министров региона на этой неделе.
«По новым положениям нашей Конституции, Председатель Правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания. Представлю будущий состав Правительства уже на этой неделе. Депутатский корпус рассмотрит предложенные кандидатуры на сессии 24 июня», — написал он.
Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин предложил сенатору РФ Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. В пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе ВКС глава государства отметил хорошую работу Турчака в исполнительных органах власти и предложил вернуться к ним.