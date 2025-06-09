«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мёртвых!» — написал Дмитрук.
Нардеп подчеркнул, что вся ответственность за это решение лежит на Зеленском. Он обвинил бывшего комика в подлом саботаже доброй воли со стороны Москвы.
Напомним, передача тел планировалась на 7 июня, но украинская сторона не пришла за своими погибшими. В МИД РФ назвали это неуважением киевских властей к своему народу. 8 июня Незалежная наконец-то объяснила ситуацию. Там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.