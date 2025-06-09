В Раде призвали украинцев потребовать отставки Зеленского из-за отказа забирать тела солдат

Напомним, передача тел планировалась на 7 июня, но украинская сторона не пришла за своими погибшими. В МИД РФ назвали это неуважением киевских властей к своему народу. 8 июня Незалежная наконец-то объяснила ситуацию. Там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.