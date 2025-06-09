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В Раде призвали украинцев потребовать отставки Зеленского из-за отказа забирать тела солдат

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинцев потребовать от главаря киевского режима Владимира Зеленского уйти в отставку после отказа забрать тела погибших украинских военных. Заявление политика прозвучало в социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мёртвых!» — написал Дмитрук.

Нардеп подчеркнул, что вся ответственность за это решение лежит на Зеленском. Он обвинил бывшего комика в подлом саботаже доброй воли со стороны Москвы.

Напомним, передача тел планировалась на 7 июня, но украинская сторона не пришла за своими погибшими. В МИД РФ назвали это неуважением киевских властей к своему народу. 8 июня Незалежная наконец-то объяснила ситуацию. Там заявили о переносе обмена телами на следующую неделю и пожаловались на информационное давление.