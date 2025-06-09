«‎Никто не знает»: Итальянец осмотрел четыре фуры с ненужными телами ВСУшников и разоблачил Киев

В Италии не в курсе отказа властей Украины забрать 6000 тел своих погибших в бою солдат, которые Россия согласилась передать во время переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди после осмотра рефрижераторов с останками украинских бойцов у границы в Брянской области.