Попытки президента США Дональда Трампа диктовать свои условия по украинскому вопросу лидерам России Владимиру Путину и Китая Си Цзиньпину не увенчались успехом.
Об этом пишет Der Spiegel. Авторы статьи полагают, что корень проблемы кроется в подходе Трампа к политике, который напоминает ведение дел в сфере недвижимости. Журналисты с долей иронии констатируют, что «нет никаких признаков» готовности Путина и Си Цзиньпина идти на уступки американскому президенту.
Издание акцентирует внимание на том, что мировые лидеры, с которыми взаимодействует Трамп, являются скорее идеологами, нежели бизнесменами, и их достижения не поддаются измерению в денежном выражении.
В 2024 году Дональд Трамп обвинил действующего на тот момент президента США Джо Байдена в содействии укреплению связей между Россией и Китаем. В свою очередь, новая администрация Белого дома неоднократно заявляла, что Китайская Народная Республика представляет собой основную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.
В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином является примером того, как должны строиться отношения между государствами, отличаясь равноправием и отсутствием конъюнктурности.
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