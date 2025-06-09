В Германии раскрыли план Трампа по России

Об этом пишет Der Spiegel. Авторы статьи полагают, что корень проблемы кроется в подходе Трампа к политике, который напоминает ведение дел в сфере недвижимости. Журналисты с долей иронии констатируют, что «нет никаких признаков» готовности Путина и Си Цзиньпина идти на уступки американскому президенту.