Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Президент России Владимир Путин подписал Стратегию развития Военно-морского флота до 2050 года. Документ, утверждённый 30 мая, определяет долгосрочные направления модернизации и усиления морских сил страны. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
«Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — рассказал Патрушев.
Работа над стратегией началась в июле 2024 года по итогам совещания в Кремле. Министерство обороны подготовило первоначальный проект, который затем был доработан Морской коллегией с учётом предложений федеральных ведомств и отраслевых организаций. Окончательная версия документа была представлена президенту и получила его одобрение.
Стратегия предусматривает комплексное развитие ВМФ, включая обновление корабельного состава, совершенствование базирования и инфраструктуры, а также усиление морской компоненты Стратегических ядерных сил. Реализация плана должна обеспечить России устойчивые позиции среди ведущих морских держав мира.
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