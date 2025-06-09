Путин утвердил стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Работа над стратегией началась в июле 2024 года по итогам совещания в Кремле. Министерство обороны подготовило первоначальный проект, который затем был доработан Морской коллегией с учётом предложений федеральных ведомств и отраслевых организаций. Окончательная версия документа была представлена президенту и получила его одобрение.