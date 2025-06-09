Либералы решили взорвать Америку: в Лос-Анджелесе усилились столкновения с полицией

Столкновения полиции с протестующими в Лос-Анджелесе усиливаются из-за усиления оппозиции Трампу. Тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса в знак протеста против рейдов иммиграционной службы (Ice) и развертывания президентом войск национальной гвардии в Калифорнии.
Федералы столкнулись с демонстрантами в Лос-Анджелесе в воскресенье, когда полиция применила слезоточивый газ и иные спецсредства для разгона массовых толп людей, протестующих против иммиграционных мер Дональда Трампа и развертывания им национальной гвардии Калифорнии против воли либерального руководства штата.
Тысячи жителей города заполонили улицы вокруг мэрии, здания федерального суда и центра временного содержания, где содержатся арестованные за несколько дней до этого протестующие. Они также перекрыли движение на главной автостраде, пишет The Guardian.
Шумная толпа большую часть дня вела себя в основном мирно. Однако несколько раз возникала напряженность. В воскресенье днем полиция применила слезоточивый газ для разгона групп протестующих, собравшихся возле центра содержания под стражей. А вечером полицейские применяли светошумовые гранаты в попытке оттеснить протестующих обратно к съездам с автострады. Руководство полиции Лос-Анджелеса заявило, что в полицейских стреляли из фейерверков коммерческого производства и бросали в них камни.
Решение Трампа разместить войска национальной гвардии в Лос-Анджелесе вопреки воле властей штата и местных властей вызвало волну возмущения в американской политике, пишет The Guardian. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие губернаторы-демократы резко раскритиковали этот шаг, назвав его «тревожным злоупотреблением властью». Ньюсом призвал администрацию отменить «незаконное» развертывание.
«Это серьезное нарушение суверенитета штата — разжигание напряженности при отводе ресурсов оттуда, где они действительно необходимы. Отменить приказ. Вернуть контроль Калифорнии», — требует Ньюсом.
Трамп отдал приказ о размещении 2000 военнослужащих национальной гвардии в субботу вечером после двухдневных столкновений между демонстрантами и иммиграционными властями США. Это решение ознаменовало ошеломляющую эскалацию масштабных репрессий против иммигрантов после рейдов по всей стране, которые вызвали протесты, отмечает The Guardian.
Введенная Трампом федерализация войск национальной гвардии — это первый случай, когда американский президент применил такую власть со времен беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году. Тогда, напоминают СМИ, вспыхнуло массовое насилие в ответ на оправдание четырех белых полицейских за жестокое избиение чернокожего автомобилиста Родни Кинга.
К утру воскресенья в город было переброшено около 300 военнослужащих национальной гвардии. В начале дня два десятка из них предстали перед репортерами у федерального комплекса, как будто намеревались только позировать для фотографий. К полудню тысячи протестующих собрались в центре города. Протестующие у столичного центра содержания под стражей мирно противостояли вооруженным до зубов солдатам национальной гвардии.
«Мы вас не боимся!» — кричал один из организаторов акции протеста с мегафоном, Джон Паркер.
Полиция Лос-Анджелеса объявила акцию протеста «незаконным собранием», приказав всем находящимся в этом районе покинуть ее или подвергнуться аресту.
Тем не менее протесты продолжались в течение нескольких часов. Полиция сообщила об аресте нескольких человек. Полицейские начали патрулировать район верхом на лошадях. Дорожный патруль Калифорнии попытался убрать людей с близлежащей автострады 101.
По всему району были слышны хлопки, когда протестующие скандировали «Идите домой!» и «Позор!». Сообщается, что в журналистов и протестующих попали заряды. Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что два сотрудника получили ранения после того, как их сбили мотоциклисты, пытавшиеся «прорвать линию разграничения».
В течение дня имели место отдельные случаи вандализма: оскорбительные граффити были нанесены на здания и транспортные средства, а один протестующий повредил боковое зеркало припаркованного автомобиля, мимо которого проезжал.
К вечеру воскресенья напряженность возросла. Протестующие продолжали перекрывать автостраду даже после того, как власти попытались силой расчистить ее, причем демонстранты бросали мусор и камни в полицию.
Губернатор Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в течение всего дня призывали протестующих сохранять спокойствие, а в воскресенье вечером они удвоили свои призывы. «Протесты уместны, но насилие просто недопустимо», — пытается усидеть на двух стульях мэр Басс.
Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл в воскресенье вечером назвал насилие «отвратительным». Макдоннелл сказал, что полицейских забрасывали камнями и стреляли в них фейерверками. По его словам, те, кто совершал акты насилия, не были среди людей, протестовавших против иммиграционных рейдов, но были «людьми, которые делают это постоянно».
Макдоннелл сказал, что изначально он не стал бы призывать к развертыванию национальной гвардии. Но, по его словам, «судя по сегодняшнему вечеру, ситуация вышла из-под контроля».
Ранее в воскресенье Басс заявила, что развертывание национальной гвардии было «последним, что нужно Лос-Анджелесу», добавив, что она отговаривала администрацию от этого. «Я надеялась предотвратить эту ситуацию, — сказала Басс. — Наш город все еще пытается оправиться от лесных пожаров».
«Нам не нужно видеть, как наш город разрывается на части», — говорит она, добавив, что люди «в ужасе».
За этим шагом Трампа последовала угроза еще большей эскалации. Северное командование США указало в заявлении, что около 500 морских пехотинцев из Твентинайн-Палмс, штат Калифорния, примерно в двух часах езды к востоку от Лос-Анджелеса, находятся в «состоянии готовности к развертыванию в случае необходимости для усиления и поддержки усилий министерства обороны по защите федеральной собственности и персонала».
Ранее министр обороны Трампа Пит Хегсет поднял вопрос о возможном размещении американских морских пехотинцев на улицах Лос-Анджелеса. Калифорнийский губернатор Ньюсом назвал потенциальное размещение американских морских пехотинцев «безумным». Он и другие калифорнийские либеральные лидеры были непреклонны в том, что местные власти адекватно отреагировали на протесты в пятницу и субботу. «Правоохранительные органы города и округа Лос-Анджелес обеспечивают общественную безопасность, и, как показала активная реакция правоохранительных органов вчера вечером на защиту федеральных объектов, ресурсов местных правоохранительных органов достаточно для поддержания порядка», — написал Ньюсом Хегсету.
Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности, раскритиковала позицию Ньюсома в передаче телеканала ABC «Лицом к нации». Она сказала: «Если бы он выполнял свою работу, люди бы не пострадали в последние пару дней… Губернатор Ньюсом доказал, что он принимает неверные решения».
Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс назвал сложившуюся ситуацию угрозой демократии в США. «У нас есть президент, который быстро ведет страну к авторитаризму», — сказал он CNN. «Он не верит в верховенство закона».
В совместном заявлении губернаторы-демократы в воскресенье осудили развертывание национальной гвардии Калифорнии Трампом как «вызывающее тревогу злоупотребление властью».
Напряженность в Лос-Анджелесе началась в пятницу, когда протестующие столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов, проводившими иммиграционные рейды в нескольких местах в центре города.
В субботу иммиграционные власти США распространили принудительные меры на Парамаунт, район, населенный преимущественно латиноамериканцами, к юго-востоку от Лос-Анджелеса, и были встречены новыми протестами у индустриального парка.
Между сотрудниками пограничного патруля в защитном снаряжении и противогазах и протестующими возникло противостояние. По мере продолжения демонстраций правоохранительные органы применяли слезоточивый газ, а протестующие также бросали в них различные предметы. По меньшей мере один автомобиль был подожжен.
Затем Трамп пообещал направить национальную гвардию, напоминает The Guardian. Ньюсом немедленно осудил этот шаг: «Федеральное правительство берет на себя руководство национальной гвардией Калифорнии и размещает 2000 солдат в Лос-Анджелесе — не потому, что не хватает сотрудников правоохранительных органов, а потому, что они хотят зрелища, — сказал Ньюсом позже. — Не давайте им этого».
Трамп давно обещал массовые иммиграционные рейды по всей территории США после того, как в прошлом году частично провел кампанию против антииммигрантских настроений. С тех пор как он вернулся на свой пост, количество рейдов увеличилось, в частности, в отношении некоторых мест, которые традиционно оставались в стороне, таких как здания судов, где иммигранты могли присутствовать на слушаниях.
Одной конгрессвумен-демократке сообщили, что сотрудники иммиграционной службы могут находиться в Калифорнии в повышенном количестве в течение месяца. Нанетт Барраган, представитель США, пользующаяся большим авторитетом в своем избирательном округе, сказала, что ей было сказано подготовиться к большому присутствию сотрудников иммиграционной службы в Калифорнии. «Нам сказали подготовиться к 30 дням принудительных мер. Тридцать дней принудительных мер Ice», — сказала Барраган CNN, добавив, что их присутствие «приведет к эскалации ситуации».