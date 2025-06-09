Либералы решили взорвать Америку: в Лос-Анджелесе усилились столкновения с полицией

Одной конгрессвумен-демократке сообщили, что сотрудники иммиграционной службы могут находиться в Калифорнии в повышенном количестве в течение месяца. Нанетт Барраган, представитель США, пользующаяся большим авторитетом в своем избирательном округе, сказала, что ей было сказано подготовиться к большому присутствию сотрудников иммиграционной службы в Калифорнии. «Нам сказали подготовиться к 30 дням принудительных мер. Тридцать дней принудительных мер Ice», — сказала Барраган CNN, добавив, что их присутствие «приведет к эскалации ситуации».