В Госдуме рассмотрят законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

В соответствии с проектом, который будет рассмотрен Госдумой, МВД, со своей стороны, будет предоставлять органам управления образованием информацию о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. Всё это обеспечит оперативный обмен данными о законности пребывания ребенка и его родителей в России, что, в частности, повлияет на принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД детей мигрантов, не посещающих школы, позволит уберечь их от вовлечения в незаконную деятельность и защитить от опрометчивых действий, подчеркнул он.