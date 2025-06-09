В Госдуме рассмотрят законопроект о передаче в МВД данных о детях мигрантов

На текущей неделе Государственная дума ФС РФ приступит к рассмотрению законопроекта, который предполагает обязательное предоставление региональными и муниципальными органами управления образованием в местные подразделения Министерства внутренних дел информации о детях мигрантов.
Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«На этой неделе приступим к рассмотрению очередного законопроекта, направленного на совершенствование миграционной политики… Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов», — отметил он.
Указанные сведения будут включать в себя: личные данные ребенка и его родителей, итоги тестирования, информацию о зачислении в учебное заведение и отчислении из него, а также данные об обращении в образовательную организацию иностранных граждан, внесенных в реестр контролируемых лиц.
Председатель Государственной думы напомнил, что ранее по инициативе депутатов был принят закон, который запрещает прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, а также предусматривает проверку законности их пребывания на территории Российской Федерации. По его словам, за два месяца действия новые правила доказали свою эффективность: из общего числа подавших заявления в школы было принято лишь 4%.
«По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)», — добавил Володин.
В соответствии с проектом, который будет рассмотрен Госдумой, МВД, со своей стороны, будет предоставлять органам управления образованием информацию о регистрации или постановке на миграционный учет детей иностранных граждан. Всё это обеспечит оперативный обмен данными о законности пребывания ребенка и его родителей в России, что, в частности, повлияет на принятие дальнейших решений. Кроме того, выявление МВД детей мигрантов, не посещающих школы, позволит уберечь их от вовлечения в незаконную деятельность и защитить от опрометчивых действий, подчеркнул он.
Уточняется, что законопроектом также предусмотрено обязательное внесение результатов тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему.
Читайте также: В Госдуму РФ внесут законопроект о депортации мигрантов.