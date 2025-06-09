В Красноярске задержали мэра: последние фото Владислава Логинова перед задержанием

Глава Красноярска, 57-летний Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более 100 млн рублей. Об этом ранним утром со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщили сразу несколько СМИ, включая ТАСС. По предварительной информации, чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В здании мэрии уже прошли обыски, делом о взятке занимается центральный аппарат Следственного комитета. Сам Владислав Логинов, по неофициальным данным, в данный момент находится на допросе в здании второго управления СКР по особо важным делам. По данным телеграм-канала Kras Mash, задержание красноярского мэра может быть связано со скандалом вокруг «Асфальтобетонного завода». Против мэра дали показания его советник Артур Арутюнян, бывший руководитель компании «Промстрой» Декард Ханагян и экс-заместитель главы города Алексей Давыдов. В интернете появилась запись переговоров между бизнесменами, в которой директор одной из строительных фирм подтвердил, что имел некие договоренности с Логиновым. Отметим, что буквально вчера Красноярск шумно и ярко отметил День города. На сцене выступала приглашенная звезда Пелагея. Мэр вручил ей огромный букет роз, пожелал городу мира и радости и поблагодарил красноярцев за то, что не испугавшись дождя, пришли на праздник. «МК в Красноярске» собрал фото градоначальника незадолго до задержания, в том числе с празднования 397-летия Красноярска. Фото: соцсети Владислава Логинова.