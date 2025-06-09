«Шоу окончено»: воюющая страна захватила судно с Гретой Тунберг на борту

Израильские войска захватили судно с гуманитарной помощью для Газы, на борту которого находилась Грета Тунберг. Яхта Madleen, плававшая под британским флагом и принадлежавшая пропалестинской коалиции «Флотилия свободы», намеревалась доставить в Газу символическую помощь.
Израильские военные взяли под контроль судно, которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа, пишет The Guardian. Судно и его экипаж из 12 человек, включая активистку Грету Тунберг, направляются в израильский порт, сообщили официальные лица в воскресенье.
Яхта Madleen под британским флагом, которой управляет пропалестинская коалиция «Флотилия свободы» (FFC), намеревалась доставить символическую помощь в Газу позже в понедельник и привлечь внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в этой стране.
Однако судно было взято на абордаж рано утром в понедельник, прежде чем оно смогло достичь берега, говорится в сообщении FFC. Позже министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что судно находится под израильским контролем.
«Селфи-яхта “знаменитостей” благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны», — говорится в сообщении министерства иностранных дел еврейского государства. Позже министерство добавило, что все пассажиры живы и невредимы: «Им были предоставлены бутерброды и вода. Шоу окончено».
Коалиция FFC обвинила Израиль в «насильственном захвате» Madleen и «полной безнаказанности». В заявлении говорится, что судно было «незаконно захвачено, его безоружный гражданский экипаж похищен, а жизненно важный груз, включая детское питание, продукты питания и медикаменты, конфискован».
«Израиль не имеет законных полномочий задерживать международных добровольцев на борту “Мадлин”, — заявила Хувайда Арраф, организатор “Флотилии свободы”. — Эти добровольцы не подпадают под юрисдикцию Израиля и не могут быть привлечены к уголовной ответственности за оказание помощи или преодоление незаконной блокады — их задержание является произвольным, незаконным и должно быть немедленно прекращено».
Среди членов съемочной группы — шведская активистка кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг и член Европейского парламента от Франции Рима Хассан.
«Экипаж “Флотилии свободы” был арестован израильской армией в международных водах около 2 часов ночи», — сообщает Хасан в соцсетях. На фотографии видно, как экипаж сидит на лодке, все в спасательных жилетах, с поднятыми руками.
На борту яхты находится небольшая партия гуманитарной помощи, в том числе рис и детское питание. Министерство иностранных дел заявило, что помощь будет доставлена в Газу. «То небольшое количество помощи, которое находилось на яхте и не было израсходовано “знаменитостями”, будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам», — говорится в сообщении.
Блокада сохранялась на протяжении многих конфликтов, включая нынешнюю войну, которая началась после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого, по данным Израиля, погибло более 1200 человек. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с начала военной кампании Израиля было убито более 54 000 палестинцев. Организация Объединенных Наций предупредила, что большинству из более чем 2 миллионов жителей Газы грозит голод.
Израильское правительство заявляет, что блокада необходима для предотвращения попадания оружия в руки ХАМАС.
Франческа Альбанезе, специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях, поддержала операцию FFC и в воскресенье призвала другие суда бросить вызов блокаде Газы. «Путешествие “Мадлин”, возможно, и закончилось, но миссия на этом не закончилась. Каждый средиземноморский порт должен отправить суда с гуманитарной помощью и в знак солидарности в Газу», — написала она в соцсети.