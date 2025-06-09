«Шоу окончено»: воюющая страна захватила судно с Гретой Тунберг на борту

Блокада сохранялась на протяжении многих конфликтов, включая нынешнюю войну, которая началась после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого, по данным Израиля, погибло более 1200 человек. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с начала военной кампании Израиля было убито более 54 000 палестинцев. Организация Объединенных Наций предупредила, что большинству из более чем 2 миллионов жителей Газы грозит голод.