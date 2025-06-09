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За ночь над Россией уничтожено 49 украинских БПЛА. Военная операция, день 1202-й

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ, сообщили в Минобороны. Крупная группировка украинских войск заблокирована в селе Комар на границе ДНР с Днепропетровской областью. Высшее руководство Евросоюза и блока НАТО продолжают настраивать Киев на продолжение боевых действий, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:16 Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что ~отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться~, и не исключил остановку Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву администрацией президента Байдена.

9:09 ?Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

8:52 ВСУ пытаются выводить свои силы из числа 141-й и 67-й бригад с территории населенного пункта Поддубное на границе ДНР с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС. При попытке выхода ~ударами ФАБ была уничтожена существенная часть группировки ВСУ~.

8:47 Истребители ВВС Польши, поднятые из-за активности российской авиации, вернулись на аэродромы не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов ВС Польши.

8:36 Novinky: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, участвовавших в боевых действиях на Украине. По информации портала, чешская сторона заинтересована не только в своих гражданах, которые воевали, но и в украинских военных, желающих приехать в Чехию к своим родственникам.

8:28 ❗️ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по целям на Украине.

▪️Взрывы были зафиксированы в Киеве, Белой Церкви, Гостомеле.

▪️Сообщалось о серии взрывов в Ровно, в Каневе Черкасской области и в окрестностях Кировограда.
▪️Поражены цели в Дубно Ровенской области, в Печенегах и Богодухове Харьковской области, а также в окрестностях Винницы.
▪️Ракетные удары нанесены по газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы.
▪️Еще серия ракетных ударов нанесена по целям в Ильичевске Одесской области, Краснополье и Ахтырке Сумской области и в Полтавской области.

8:17 Несмотря на постоянные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

8:04 Высшее руководство ЕС и НАТО продолжают настраивать Киев на продолжение боевых действий, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков.

«Накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс», — заявил дипломат.

8:02 Крупная группировка украинских войск заблокирована в селе Комар на границе ДНР с Днепропетровской областью.

8:01 ⚡️Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1202-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.