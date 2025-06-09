За ночь над Россией уничтожено 49 украинских БПЛА. Военная операция, день 1202-й

8:36 Novinky: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, участвовавших в боевых действиях на Украине. По информации портала, чешская сторона заинтересована не только в своих гражданах, которые воевали, но и в украинских военных, желающих приехать в Чехию к своим родственникам.