За ночь над Россией уничтожено 49 украинских БПЛА. Военная операция, день 1202-й

9:16 Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что ~отношения США и Украины в обозримом будущем будут ухудшаться~, и не исключил остановку Дональдом Трампом военной помощи, выделенной Киеву администрацией президента Байдена.
9:09 ?Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
8:52 ВСУ пытаются выводить свои силы из числа 141-й и 67-й бригад с территории населенного пункта Поддубное на границе ДНР с Днепропетровской областью, сообщает ТАСС. При попытке выхода ~ударами ФАБ была уничтожена существенная часть группировки ВСУ~.
8:47 Истребители ВВС Польши, поднятые из-за активности российской авиации, вернулись на аэродромы не зафиксировав нарушений воздушного пространства страны, сообщает оперативное командование родов ВС Польши.
8:36 Novinky: чешские спецслужбы готовятся к возвращению людей, участвовавших в боевых действиях на Украине. По информации портала, чешская сторона заинтересована не только в своих гражданах, которые воевали, но и в украинских военных, желающих приехать в Чехию к своим родственникам.
8:28 ❗️ВС РФ нанесли масштабный комбинированный удар по целям на Украине.
▪️Взрывы были зафиксированы в Киеве, Белой Церкви, Гостомеле.
8:17 Несмотря на постоянные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс, заявил депутат Рады Александр Дубинский.
«Накачивают его оружием, техникой и обещаниями большего, разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс», — заявил дипломат.
8:02 Крупная группировка украинских войск заблокирована в селе Комар на границе ДНР с Днепропетровской областью.
8:01 ⚡️Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1202-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.