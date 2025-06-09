CBS: большинство жителей США одобряют политику Трампа по высылке нелегалов

Исследование показало, 54% одобряют политику депортации администрации Трампа. 42% опрошенных считают, что подобный курс делает ситуацию в стране более безопасной, так как, в первую очередь, касается опасных преступников. 30% респондентов, наоборот, заявили, что это сделает США менее безопасной страной. Еще 27% заявили, что высылка нелегалов не скажется на ситуации с безопасностью в стране.