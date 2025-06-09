CBS: большинство жителей США одобряют политику Трампа по высылке нелегалов

Большинство жителей США поддерживают действия президента Дональда Трампа по высылке нелегальных иммигрантов, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской службой YouGov.
Исследование показало, 54% одобряют политику депортации администрации Трампа. 42% опрошенных считают, что подобный курс делает ситуацию в стране более безопасной, так как, в первую очередь, касается опасных преступников. 30% респондентов, наоборот, заявили, что это сделает США менее безопасной страной. Еще 27% заявили, что высылка нелегалов не скажется на ситуации с безопасностью в стране.
Согласно опросу 49% жителей США отметили, что количество депортируемых превысило их ожидания. 63% высказали мнение, что при высылке иммигранты должны получить возможность защищать себя в суде.
Опрос проводился 4−6 июня. В нем приняли участие 2 428 взрослых американцев. Погрешность исследования составила 2,4 процентных пункта.
Отметим, что 7 июня в Лос-Анджелесе в результате рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов начались протесты. Власти страны заявили, что введут туда две тысячи бойцов национальной гвардии в связи с демонстрациями.