Запрет Трампа на поездки граждан из 12 стран мира вступил в силу

Анонсированный на днях новый запрет Дональда Трампа на поездки в США для граждан десятка стран, в основном из Африки и Ближнего Востока, вступил в силу в понедельник, в 12 часов утра по восточному времени, спустя более восьми лет после того, как первый запрет Трампа на поездки вызвал хаос, неразбериху и месяцы судебных разбирательств.