Запрет Трампа на поездки граждан из 12 стран мира вступил в силу

Анонсированный на днях новый запрет Дональда Трампа на поездки в США для граждан десятка стран, в основном из Африки и Ближнего Востока, вступил в силу в понедельник, в 12 часов утра по восточному времени, спустя более восьми лет после того, как первый запрет Трампа на поездки вызвал хаос, неразбериху и месяцы судебных разбирательств.
Новая декларация, которую Трамп подписал на прошлой неделе, «полностью» ограничивает въезд в США граждан Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, напоминает The Guardian. Въезд граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы будет частично ограничен.
В отличие от первого запрета Трампа на поездки в 2017 году, который первоначально был направлен против граждан семи стран с мусульманским большинством и подвергся критике как неконституционный «мусульманский запрет», новый запрет является более широким, и эксперты-юристы ожидают, что он выдержит юридические испытания.
Объявление о новом запрете на поездки было встречено с меньшим возмущением и протестом, чем его первоначальный запрет в 2017 году, пишет The Guardian. В понедельник новый запрет, казалось, был омрачен другими иммиграционными баталиями Трампа, включая яростные протесты в Лос-Анджелесе из-за рейдов Трампа по депортации, после которых Трамп направил в город национальную гвардию, несмотря на противодействие губернатора Калифорнии.
Недавно введенный запрет, в частности, распространяется на граждан Гаити, где большинство населения составляют христиане. Трамп, как напоминает The Guardian, демонизировал гаитян в США во время своей президентской кампании, когда президент распространял теорию заговора о том, что гаитянские иммигранты в Огайо поедают домашних животных местных жителей.
Трамп также вводит усиленные ограничения на поездки для граждан Венесуэлы, которые в последние месяцы неоднократно становились мишенью Белого дома, а внезапная депортация администрацией Трампа венесуэльцев из США в печально известную тюрьму в Сальвадоре вызвала масштабную судебную тяжбу.
Ожидается, что запрет также окажет непропорциональное воздействие на африканские страны, поскольку некоторые граждане стран, на которые он распространяется, обеспокоены тем, что они будут лишены возможностей для получения образования, профессионального развития и налаживания связей.
Михаил Ньямвея, политический аналитик и специалист по международным отношениям, ранее заявил The Guardian, что новые запреты и ограничения на поездки «приведут к модели отчуждения» и «могут также институционализировать восприятие африканцев как аутсайдеров в мировом порядке».
«Эта политика направлена не на национальную безопасность, а на то, чтобы посеять раскол и очернить сообщества, которые ищут безопасности и возможностей в Соединенных Штатах», — заявила Эбби Максман, президент некоммерческой международной организации по оказанию помощи.
Хотя пять стран, включенных в новый запретительный список, не являются мусульманскими в большинстве своем, включая Республику Конго, Мьянму и Экваториальную Гвинею, а также Гаити, список нацелен на граждан небелых стран развивающегося мира, что вызывает критику по поводу того, что запрет по своей сути является расистским.
Первый запрет на поездки, введенный Трампом в 2017 году, подвергся широкой критике как выполнение предвыборного обещания Трампа ввести «полный запрет на въезд мусульман в Соединенные Штаты». Позже администрация Трампа добавила граждан других — немусульманских — стран в список лиц, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Новый запрет не отменяет визы, ранее выданные гражданам стран, включенных в список, согласно руководству, распространенному в пятницу для всех дипломатических представительств США. Однако, если заявитель не соответствует узким критериям для исключения из запрета, его или ее заявление будет отклонено с понедельника. Путешественники с ранее выданными визами по-прежнему смогут въезжать в США даже после вступления запрета в силу.
В видеоролике, опубликованном в среду в социальных сетях, Трамп заявил, что граждане стран, подпадающих под запрет, представляют угрозу «связанную с терроризмом» и «общественной безопасностью», а также риск просрочки виз. Он также сказал, что некоторые из этих стран имели «недостаточный» уровень проверки или исторически отказывались принимать обратно своих граждан.
Трамп также связал новый запрет с недавним нападением в Боулдере, штат Колорадо, в результате которого были ранены десятки человек, заявив, что это подчеркнуло опасность, которую представляют некоторые туристы, просрочивающие визы. Официальные лица США заявляют, что предполагаемый преступник просрочил туристическую визу. Человек, обвиняемый в нападении, родом из Египта, страны, которая не входит в запретный список Трампа.