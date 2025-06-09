Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Принятие Стратегии знаменует собой стремление России восстановить и укрепить свои позиции как одной из ведущих морских держав мира. Развитие мощного и технологичного флота названо ключевым приоритетом, требующим долгосрочного видения сценариев развития обстановки в мировом океане, эволюции вызовов и потенциальных угроз.