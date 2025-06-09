Громкий скандал: британские спецслужбы помогали ЦРУ пытать пленных

Телеграмма, которой, как предполагается, юристы Хавсави поделились с IPT, была рассекречена США в 2017 году, но только недавно была обнаружена исследовательским подразделением Unredacted Вестминстерского университета, которое занимается исследованиями практики национальной безопасности Великобритании. Ее директор Сэм Рафаэль, который много лет изучал программу пыток, сказал, что в телеграмме говорилось о «явном интересе к допросу Хавсави о конкретных британских оперативниках и заговорах в то время, когда он подвергался наихудшему обращению». Он добавил: «Это поднимает очевидный и важный вопрос, который должен рассмотреть трибунал: была ли британская разведка, которая, как мы знаем, была непосредственно и глубоко вовлечена в жестокое обращение с заключенными после 11 сентября, поставляла вопросы ЦРУ?».