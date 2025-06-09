Громкий скандал: британские спецслужбы помогали ЦРУ пытать пленных

Заявления о том, что британские шпионские спецслужбы помогали коллегам из американского ЦРУ применять пытки после 11 сентября, стали предметом слушаний в ходе редких судебных разбирательствю Дела, возбужденные двумя заключенными Гуантанамо, утверждают, что шпионы МИ-5 и МИ-6 были причастны к жестокому обращению с ними.
Десятилетние усилия правительства Великобритании по сокрытию подробностей участия своих шпионских служб в печально известной программе пыток ЦРУ после событий 11 сентября столкнутся на этой неделе с «беспрецедентной» проблемой, поскольку два дела будут переданы на рассмотрение закрытого суда, пишет The Guardian.
Дела, поданные двумя заключенными, содержащимися в военной тюрьме США в Гуантанамо, будут рассмотрены в ходе редкого четырехдневного судебного процесса в трибунале следственных органов (IPT), который расследует заявления о том, что спецслужбы Великобритании были причастны к жестокому обращению с ними.
Начинающийся во вторник судебный процесс вновь привлечет внимание к тому, что считается одной из самых мрачных страниц истории британской разведки, возродив давние вопросы о степени причастности Великобритании к похищениям ЦРУ и содержанию подозреваемых в терроризме в глобальной сети секретных тюрем, известных как «черные места».
Слушания начались через шесть лет после того, как британские министры отложили судебное расследование предполагаемого соучастия Великобритании, которое, по словам премьер-министра Дэвида Кэмерона, отдавшего приказ о его проведении, было необходимо, поскольку «чем дольше эти вопросы остаются без ответа, тем больше пятно на нашей репутации как страны».
Иски в IPT были поданы Мустафой аль-Хавсави, которого США обвиняют в пособничестве угонщикам, стоящим за террористическими атаками 11 сентября, и Абд аль-Рахимом аль-Нашири, который, как утверждается, организовал взрыв американского военно-морского судна «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация — «МК») в 2000 году.
Захваченные ЦРУ в начале 2000-х годов, эти мужчины были переведены в «черные дома», где их систематически пытали и подвергали жестокому и унижающему достоинство обращению. Методы включали в себя то, что ЦРУ называло «ректальным кормлением», что, по мнению медицинских экспертов, является формой сексуального насилия.
После нескольких лет содержания под стражей в ЦРУ Хавсави и Нашири, которые входили в группу из 120 «особо ценных заключенных» ЦРУ, были переведены в Гуантанамо в 2006 году. С тех пор они находятся там. Обоим мужчинам предъявлены обвинения, предусматривающие смертную казнь, хотя ни одно из их дел в специальном военном суде США еще не рассматривалось, пишет The Guardian.
Адвокаты этих людей сообщили IPT, что есть достоверные доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что британские шпионские агентства, включая MI5 и MI6, незаконно «помогали, подстрекали, поощряли, облегчали, закупали и/или вступали в сговор» с США в применении пыток и жестокого обращения.
Работая в тайне, трибунал расследовал обвинения в течение последних двух лет. Трибунал, возглавляемый старшим судьей, является необычным судом, который может проводить следственные действия и обладает уникальными полномочиями по получению секретной информации от разведывательных служб.
До сих пор британскому правительству удавалось предотвращать разглашение каких-либо результатов расследования, даже адвокатам заявителей, отмечает The Guardian. Однако ожидается, что судебный процесс вынудит правительство в открытом судебном заседании ответить на неудобные юридические вопросы о том, что представляет собой соучастие в применении пыток.
«Такой уровень судебного контроля беспрецедентен», — сказал Крис Эсдейл, старший юрисконсульт Redress, неправительственной организации, которая работает с жертвами пыток и представляет интересы Хавсави. «До сих пор попытки приоткрыть завесу тайны и рассмотреть всю степень участия Великобритании в программе ЦРУ “Секретные места” были сорваны».
Когда в 2010 году Кэмерон объявил о проведении под руководством судьи общественного расследования утверждений о причастности Великобритании к жестокому обращению с подозреваемыми в терроризме, он сказал парламенту: «Позвольте мне четко заявить: нам нужно знать ответы».
Девять лет спустя британское правительство отказалось от этого обязательства. И это несмотря на то, что парламентский комитет по разведке и безопасности пришел к выводу, что сотрудники британской разведки были вовлечены в «непростительные» действия, включая сотни случаев жестокого обращения с заключенными и десятки операций по их выдаче.
Публикуя свои выводы в 2018 году, комитет подчеркнул, что его работа была «прекращена преждевременно», отчасти из-за обструкции со стороны министров и руководителей спецслужб. Он настаивал на том, что были «вопросы и инциденты», которые «остаются без ответа и нерасследованными».
Однако среди его выводов были ключевые детали, которые адвокаты Хавсави и Нашири использовали, чтобы убедить IPT провести расследование. Важно отметить, что комитет обратил внимание на случаи, когда МИ-6 предоставляла вопросы для использования ЦРУ при допросах двух других особо ценных задержанных, которые, как было известно, подвергались жестокому обращению.
Накануне судебного разбирательства появились доказательства того, что в 2003 году, когда Хавсави содержался американцами в секретном учреждении в Афганистане, где его неоднократно пытали, штаб-квартира ЦРУ направила следователям телеграмму, в которой говорилось, что на Хавсави следует «надавить» для получения информации о предполагаемой террористической деятельности в Великобритании.
Телеграмма, которой, как предполагается, юристы Хавсави поделились с IPT, была рассекречена США в 2017 году, но только недавно была обнаружена исследовательским подразделением Unredacted Вестминстерского университета, которое занимается исследованиями практики национальной безопасности Великобритании. Ее директор Сэм Рафаэль, который много лет изучал программу пыток, сказал, что в телеграмме говорилось о «явном интересе к допросу Хавсави о конкретных британских оперативниках и заговорах в то время, когда он подвергался наихудшему обращению». Он добавил: «Это поднимает очевидный и важный вопрос, который должен рассмотреть трибунал: была ли британская разведка, которая, как мы знаем, была непосредственно и глубоко вовлечена в жестокое обращение с заключенными после 11 сентября, поставляла вопросы ЦРУ?».
Представитель британского правительства отказался комментировать заявления, поступившие в IPT. Ранее правительство заявляло, что оно «не подтверждает и не опровергает утверждения или спекуляции о деятельности разведывательных служб Великобритании».