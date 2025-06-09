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В Кишиневе пройдет заседание Диалога высокого уровня Молдова — ЕС по социальным вопросам

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Роксана Мынзату совершит рабочий визит в Молдову с девятого по 10 июня.

Источник: Sputnik.md

В понедельник, 9 июня, Мынзату выступит сопредседателем на первом заседании Диалога высокого уровня Молдова — ЕС по вопросам труда, профессиональных навыков, образования, социальной политики и защиты детей.

Также еврочиновница проведет ряд встреч, посвященных социальным правам, образованию и занятости и примет участие в совместной пресс-конференции с министром труда и социальной защиты Молдовы Алексеем Бузу и министром образования и исследований Даном Перчуном.

Кроме этого запланированы беседы с президентом Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном.

Во вторник, 10 июня, Мынзату будет участвовать в открытом диалоге со студентами Технического университета Молдовы, а также посетит мероприятие, посвященное европейской поддержке высшего образования в республике.

Визит завершится встречей с министром экономического развития и цифровизации Дойной Нистор, где будут обсуждаться вопросы углубления сотрудничества между ЕС и Молдовой в рамках «устойчивого развития и создания новых возможностей для граждан».