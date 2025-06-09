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Председатель ГД Володин анонсировал новый законопроект по миграционной политике

Ранее по инициативе депутатов принят закон, согласно которому в школы запрещено зачислять детей мигрантов, без проверки русского языка.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект, направленный совершенствований миграционной политики. По его словам, ранее по инициативе российских депутатов был принят закон, согласно которому в школы запрещено зачислять детей мигрантов, без проверки их знаний русского языка.

«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)», — написал политик в Telegram-канале.