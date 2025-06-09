Председатель ГД Володин анонсировал новый законопроект по миграционной политике

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект, направленный совершенствований миграционной политики. По его словам, ранее по инициативе российских депутатов был принят закон, согласно которому в школы запрещено зачислять детей мигрантов, без проверки их знаний русского языка.
«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)», — написал политик в Telegram-канале.