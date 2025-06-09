Председатель ГД Володин анонсировал новый законопроект по миграционной политике

«За 2 месяца действия новых норм они показали свою эффективность — от общего числа заявившихся в школы приняты только 4%. По состоянию на 22 мая было подано 2868 заявлений на участие в тестировании, допущены до экзамена 498 человек (17%)», — написал политик в Telegram-канале.