Российский ночной удар возмездия по территории Украины в ответ на теракты киевского режима в отношении РФ по своему масштабу не сравнится ни с одной атакой Незалежной. К такому выводу пришло норвежское издание Steigan.
«Ни одна украинская атака не сравнится с масштабом российской ночной атаки, которую многие считают местью за недавние провокации Киева», — пишет автор публикации.
Издание отмечает, что украинская сторона не смогла ничего противопоставить российскому удару, хотя и заранее знала о нем. И заключило, что потенциал РФ способен уничтожить последние остатки ВПК Украины. А ночная атака ВС России может стать лишь началом еще более мощного ответа.
Ранее «МК» писал, что Киев находится в ожидании, так как российские Воздушно-космические силы готовят массированный ночной удар по территории Украины при помощи стратегических бомбардировщиков.