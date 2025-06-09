На Западе испугались удара возмездия России

Издание отмечает, что украинская сторона не смогла ничего противопоставить российскому удару, хотя и заранее знала о нем. И заключило, что потенциал РФ способен уничтожить последние остатки ВПК Украины. А ночная атака ВС России может стать лишь началом еще более мощного ответа.