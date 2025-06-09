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На Западе испугались удара возмездия России

Российский ночной удар возмездия по территории Украины в ответ на теракты киевского режима в отношении РФ по своему масштабу не сравнится ни с одной атакой Незалежной.

Российский ночной удар возмездия по территории Украины в ответ на теракты киевского режима в отношении РФ по своему масштабу не сравнится ни с одной атакой Незалежной. К такому выводу пришло норвежское издание Steigan.

«Ни одна украинская атака не сравнится с масштабом российской ночной атаки, которую многие считают местью за недавние провокации Киева», — пишет автор публикации.

Издание отмечает, что украинская сторона не смогла ничего противопоставить российскому удару, хотя и заранее знала о нем. И заключило, что потенциал РФ способен уничтожить последние остатки ВПК Украины. А ночная атака ВС России может стать лишь началом еще более мощного ответа.

Ранее «МК» писал, что Киев находится в ожидании, так как российские Воздушно-космические силы готовят массированный ночной удар по территории Украины при помощи стратегических бомбардировщиков.