Первый вице-премьер Снопков рассказал о непубличной части встречи Лукашенко и Си Цзиньпина

В частности, Снопков сказал о заявлении китайского лидера во время непубличной части встречи, что на переговорах будет присутствовать его дочь — «впервые в истории, в таком ключе, с иностранным лидером», так как обед будет семейным. И добавил, что белорусскому лидеру глава Китая сказал об особых отношениях.