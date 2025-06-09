Первый вице-премьер Снопков рассказал о непубличной части встречи Лукашенко и Си Цзиньпина

Первый вице-премьер Николай Снопков рассказал о непубличной части встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает «Первый информационный».
В частности, Снопков сказал о заявлении китайского лидера во время непубличной части встречи, что на переговорах будет присутствовать его дочь — «впервые в истории, в таком ключе, с иностранным лидером», так как обед будет семейным. И добавил, что белорусскому лидеру глава Китая сказал об особых отношениях.
— Как вы думаете, какие отношения и в какой атмосфере проходил визит, встреча, обед, когда была его дочь, когда была госпожа Пэн Лиюань (супруга Си Цзиньпина. — Ред.), когда был товарищ Си Цзиньпин сам? — задал риторический вопрос Снопков.
Переговоры в Пекине первый вице-премьер назвал встречей двух лидеров и двух друзей, двух людей с одинаковой энергией. И добавил, что у Лукашенко и Си Цзиньпина присутствует единство в политике и понимании развития.
— Это не пафос. Они едины в понимании жизни, в понимании политики, в понимании развития, в понимании ответственности за свои народы, — прокомментировал чиновник.
А резюмируя, назвал еще встречу двух лидеров душевной, чудесной и фантастической.
Ранее и президент Беларуси Александр Лукашенко подвел итог переговоров с Си Цзиньпином: «Все прошло как нельзя лучше».
Напомним, во время визита в Пекин Александр Лукашенко сказал про обсуждение с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике».
А еще первый вице-премьер Снопков сказал, что зависит от Беларуси в контактах с Китаем.