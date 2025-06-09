Маск осудил действия протестующих в Калифорнии

Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции для выявления нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 45 человек. Президент США Дональд Трамп 7 июня поручил направить в штат нацгвардию, чтобы пресечь беспорядки, что вызвало осуждение у губернаторов 22 штатов, которые расценили это как «злоупотребление властью».