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Маск осудил действия протестующих в Калифорнии

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал действия участников беспорядков в Калифорнии «неприемлемыми». Об этом он 9 июня написал на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Источник: Reuters

В публикации Маск разместил снимок активиста, стоящего с флагом Мексики на машине, разрисованной граффити. На заднем плане можно увидеть пламя и толпы протестующих.

«Это неприемлемо», — прокомментировал Маск.

Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции для выявления нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны 45 человек. Президент США Дональд Трамп 7 июня поручил направить в штат нацгвардию, чтобы пресечь беспорядки, что вызвало осуждение у губернаторов 22 штатов, которые расценили это как «злоупотребление властью».