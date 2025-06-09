В МИДе назвали конфликт с Украиной «тестом» для отношений с США

Трамп в связи с продолжающимися боями на Украине не раз выступал с критикой как в адрес Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского. Например, в конце мая он заявил, что Путин «играет с огнем», и добавил, что если бы не он, то с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей». Кремль связал это с «эмоциональной перегрузкой» из-за усилий Вашингтона по урегулированию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована продолжать «ремонт» отношений с США.