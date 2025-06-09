Калифорния взбунтовалась: либеральный губернатор потребовал от Трампа вывести войска

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом требует от Трампа вывести войска национальной гвардии из Лос-Анджелеса. Губернатор-демократ в письме министру обороны США называет этот шаг незаконным и требует вернуть войска под командование штата.
Демократический губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в воскресенье вечером официально обратился к администрации Трампа с требованием отменить размещение войск национальной гвардии в Лос-Анджелесе, пишет The Guardian.
В письме главе Пентагона Питу Хегсету Ньюсом назвал развертывание незаконным и попросил вернуть войска под командование государства.
«В настоящее время нет необходимости в размещении национальной гвардии в Лос-Анджелесе, и делать это таким незаконным образом и на такой длительный период является серьезным нарушением государственного суверенитета, которое, по-видимому, намеренно направлено на обострение ситуации», — настаивает губернатор Ньюсом.
«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп, — утверждает губернатор в соцсетях. — Это серьезное нарушение суверенитета штата — разжигание напряженности при отвлечении ресурсов оттуда, где они действительно необходимы. Отмените приказ. Верните контроль Калифорнии».
Национальная гвардия начала переброску сил в Лос-Анджелес в воскресенье утром, после того как Трамп накануне сослался на раздел 10 федерального закона, который позволяет президенту федерализировать войска национальной гвардии. Федерализация войск национальной гвардии Трампом — это первый случай, когда американский президент использовал такую власть со времен беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году, напоминает The Guardian.
Распоряжение Трампа последовало после двухдневных протестов против иммиграционных властей США, которые привели к столкновениям между демонстрантами и правоохранительными органами. Хотя столкновения были напряженными, с ранениями как среди полиции, так и среди демонстрантов, они были сосредоточены в определенных районах, а большая часть остальной части города осталась незатронутой.
Власти сообщили, что в субботу было арестовано около 30 человек, в том числе трое — по подозрению в нападении на полицейского. Офис шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что трое помощников шерифа получили незначительные травмы.
В воскресенье около дюжины военнослужащих национальной гвардии вместе с сотрудниками Министерства внутренней безопасности оттеснили группу демонстрантов, собравшихся у федерального здания в центре Лос-Анджелеса, пишет The Guardian.
Белый дом охарактеризовал беспорядки как широкомасштабные, заявив в своем заявлении, что «все видели хаос, насилие и беззаконие». Представители администрации обвинили руководство Калифорнии в том, что оно не приняло достаточных мер для подавления беспорядков.
Трамп в своем посте в социальных сетях в воскресенье назвал демонстрантов «жестокими мятежными толпами» и сказал, что дает указания своим сотрудникам кабинета «предпринять все необходимые действия», чтобы остановить то, что он назвал «беспорядками».
Губернаторы-демократы в совместном заявлении осудили развертывание Трампом калифорнийской национальной гвардии как «тревожное злоупотребление властью». «Губернаторы являются главнокомандующими своей национальной гвардией, и федеральное правительство, задействующее их на своих собственных границах без консультаций или сотрудничества с губернатором штата, неэффективно и опасно», — утверждают либеральные деятели.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что развертывание национальной гвардии — это «последнее, что нужно Лос-Анджелесу»; по ее словам, она получила мало информации о том, как долго войска будут оставаться в городе.
В воскресенье Басс заявила, что отговорила администрацию от привлечения национальной гвардии. «Нам не нужно видеть, как наш город разрывается на части», — сказала она, добавив, что люди пришли «в ужас».
За действиями Трампа последовала угроза еще большей эскалации, подчеркивает The Guardian. В субботу министр обороны Хегсет поднял вопрос о возможности развертывания морской пехоты США в Лос-Анджелесе. Северное командование США заявило в воскресенье, что 500 морских пехотинцев из Твентинайн-Палмс, штат Калифорния, примерно в двух часах езды к востоку от Лос-Анджелеса, находятся в «состоянии готовности к развертыванию в случае необходимости для усиления и поддержки усилий министерства обороны по защите федеральной собственности и персонала».