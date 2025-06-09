Калифорния взбунтовалась: либеральный губернатор потребовал от Трампа вывести войска

За действиями Трампа последовала угроза еще большей эскалации, подчеркивает The Guardian. В субботу министр обороны Хегсет поднял вопрос о возможности развертывания морской пехоты США в Лос-Анджелесе. Северное командование США заявило в воскресенье, что 500 морских пехотинцев из Твентинайн-Палмс, штат Калифорния, примерно в двух часах езды к востоку от Лос-Анджелеса, находятся в «состоянии готовности к развертыванию в случае необходимости для усиления и поддержки усилий министерства обороны по защите федеральной собственности и персонала».