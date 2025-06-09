В Госдуме рассмотрят проект о передаче в МВД данных о детях иностранцев

По словам Володина, речь идет о передаче персональных данных ребенка и его родителей, результатах тестирования, информации о зачислении в образовательную организацию и отчислении из нее, а также о данных об обращении в образовательную организацию иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.