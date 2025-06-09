В Госдуме рассмотрят проект о передаче в МВД данных о детях иностранцев

Депутат Госдумы рассмотрят на этой неделе законопроект о механизме передачи данных о детях мигрантов между МВД России и региональными и муниципальными образовательными ведомствами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он рассказал, что документ направлен на совершенствование миграционной политики.
По словам Володина, речь идет о передаче персональных данных ребенка и его родителей, результатах тестирования, информации о зачислении в образовательную организацию и отчислении из нее, а также о данных об обращении в образовательную организацию иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.
Спикер добавил, что МВД будет предоставлять органам управления образованием данные о регистрации или постановке детей иностранных граждан на миграционный учет.
Володин подчеркнул, что такие меры позволят оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России. От этого будет зависеть, в том числе, принятие дальнейших решений.
Председатель Госдумы подчеркнул, что МВД таким образом сможет выявлять детей мигрантов, не поступивших в школы, что позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность и защитить от необдуманных поступков. Также проект предлагает в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранцев в федеральную информационную систему.
Володин заявил о необходимости сделать все, чтобы контроль за мигрантами, их учет осуществлялись прозрачно и эффективно.
Ранее сообщалось, что в России с 30 июня начнут формировать цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в страну мигрантов.
Также сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект, который вводит обязательное требование знания русского языка для иностранцев, претендующих на получение российского гражданства.