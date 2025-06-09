Известный демократический сенатор отказался брать деньги у Илона Маска

Сандерс рассказал в интервью CNN о положении в стране в воскресенье, что Маск «превратился» в экстремиста с тех пор, как голосовал за Обаму в 2008 году. «С годами он превратился в правого экстремиста. Проблема и драматизм того, что произошло на прошлой неделе, заключается в том, что мы все больше живем в олигархическом обществе. Маск сказал: “Эй, послушайте, я потратил 270 миллионов долларов, чтобы добиться вашего избрания. Я купил тебе президентство…”.