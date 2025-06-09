Известный демократический сенатор отказался брать деньги у Илона Маска

Сенатор Кори Букер заявил, что не примет никаких пожертвований от Илона Маска. Ведущий демократ добавил, что поддержал бы технологического миллиардера, который «бьет тревогу» перед американцами по поводу законопроекта Трампа на фоне вспыхнувшей вражды с президентом-республиканцем.
Ведущий избранный демократ отверг идею получения пожертвований на предвыборную кампанию от технологического миллиардера Илона Маска, чьи впечатляющие разногласия с бывшим союзником Дональдом Трампом всколыхнули американскую политику.
Как напоминает The Guardian, Трамп в субботу заявил, что Маск столкнется с «серьезными последствиями», если он поддержит политических кандидатов от демократической партии на любых предстоящих выборах, после публичного раскола между двумя мужчинами из-за решительного несогласия Маска со стоимостью запланированного президентом США знакового внутреннего законодательства.
Но Кори Букер, сенатор от штата Нью-Джерси, отверг любую идею о том, что он возьмет деньги Маска наличными. «Я бы не стал принимать деньги от Илона Маска на свою предвыборную кампанию», — сказал Букер в интервью программе Meet the Press на канале NBC в воскресенье.
Но Букер добавил, имея в виду законопроект республиканцев о бюджете, который раскритиковал Маск: «Я бы поддержал любого, включая Илона Маска, выделившего ресурсы прямо сейчас, чтобы как можно больше американцев узнали об этом, забили тревогу».
Букер добавил: «Все больше американцев должны понимать, что если этот законопроект будет принят, то расходы рядовых американцев резко возрастут, поскольку этот президент снова продвигает законодательство, которое свидетельствует о его хаосе, коррупции и жестокости по отношению к американцам».
Комментарии сенатора прозвучали в тот момент, когда демократы ломали голову над тем, как превратить драматические разногласия между Маском и Трампом в благоприятную возможность. Маск отвернулся от демократической партии в 2022 году и вложил 270 миллионов долларов в предвыборную кампанию Трампа в 2024 году, оказав решающую помощь в возможной победе республиканца.
В четверг, когда вражда между Трампом и Маском усилилась, Маск написал в соцсети: «В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, которые предали американский народ», — явно имея в виду любого политика, поддержавшего бюджетный законопроект Трампа.
Ро Ханна, конгрессмен-демократ, как сообщается, на прошлой неделе беседовал с одним из «высокопоставленных доверенных лиц» Маска о том, захочет ли Маск помочь демократам на промежуточных выборах в следующем году.
«Если Илон выступит против иррациональной тарифной политики, против законопроекта Трампа о растущем дефиците бюджета, а также антинаучной и антииммигрантской программы, это может помочь остановить неконституционную администрацию Трампа», — сказал Ро Ханна в интервью Semafor.
«Я с нетерпением жду, когда в 2026 году Илон направит свой огонь против республиканцев Maga, а не демократов», — заявил изданию Ханна, который утверждал, что его партия поступила неразумно, оттолкнув Маска.
Однако политики левого толка, в том числе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес, публично представили Маска тем, против кого должны выступать избиратели: могущественными богатыми миллиардерами, стремящимися к политическому влиянию.
Сандерс рассказал в интервью CNN о положении в стране в воскресенье, что Маск «превратился» в экстремиста с тех пор, как голосовал за Обаму в 2008 году. «С годами он превратился в правого экстремиста. Проблема и драматизм того, что произошло на прошлой неделе, заключается в том, что мы все больше живем в олигархическом обществе. Маск сказал: “Эй, послушайте, я потратил 270 миллионов долларов, чтобы добиться вашего избрания. Я купил тебе президентство…”.
«Это борьба между олигархами. Это борьба за власть между немногими, и это действительно позор для тех из нас, кто верит в демократию и верховенство закона», — добавил Сандерс.
В прошлом месяце Маск заявил, что планирует тратить «намного меньше» на политические кампании, поскольку он сократил расходы и в конечном итоге прекратил свою работу в правительстве, где Трамп поручил ему значительно сократить федеральные расходы и рабочие места.
«Что касается политических расходов, то в будущем я собираюсь делать намного меньше», — сказал Маск на форуме Bloomberg в Дохе. На вопрос, почему, он ответил: «Я думаю, что я сделал достаточно».
Но то, что Маск выступает против бюджетного предложения Трампа по «Одному большому прекрасному законопроекту», называя его «отвратительной мерзостью», по определению ставит его в относительную близость к позиции демократов по этому вопросу.
Букера спросили, согласен ли он с Маском по поводу планируемого законопроекта, который Трамп сделал центральным элементом своей администрации: «Я согласен, что он обременит эту страну долгом в триллионы долларов и поставит под угрозу всю нашу экономику… Это морально неправильный законопроект. И это определенно, определенно экономически неправильный законопроект».
«Речь идет не о правых или левых, а о правильном или неправильном, — добавил демократ. — И я приветствую Илона Маска, но не в своей кампании. Я приветствую его прямо сейчас, чтобы он не сидел сложа руки и просто публиковал твиты, а принял участие прямо сейчас более предметным образом и оказал давление на конгрессменов и сенаторов, чтобы они этого не делали».