Суд во Владивостоке рассмотрит ходатайство об освобождении Артёма Самсонова.

Ленинский районный суд Владивостока всё же рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении бывшего депутата Приморского края Артёма Самсонова от отбывания наказания по состоянию здоровья. Как написал сам осуждённый в Telegram-канале «Депутат Самсонов», заседание назначено на понедельник, 16 июня. Ранее суд отказался рассматривать аналогичное заявление, однако ходатайство, поданное тюремной больницей (ФКУ КБ ГУФСИН России по Приморскому краю), где сейчас находится экс-депутат, было принято.
У Артёма Самсонова диагностировали рак кожи ещё в марте текущего года. По информации ГУФСИН по Приморскому краю, экс-депутату назначена медикаментозная терапия, а ухудшения состояния не зафиксировано. В то же время адвокат осуждённого и его сестра утверждают, что опухоль на лице заметно увеличилась в размерах.
Ранее Самсонову, находящемуся в заключении, уже был поставлен серьёзный диагноз — порок сердца, из-за которого ему провели операцию по замене аортального клапана в период нахождения под стражей.
В 2022 году Артёма Самсонова признали виновным по статье 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы. Самсонов получил 13 лет колонии строгого режима.
Следствие утверждало, что летом 2018 года на базе отдыха в бухте Лазурная под Владивостоком он показал 11-летнему сыну своих знакомых фаллоимитатор и объяснил назначение предмета. Самсонов свою вину до сих пор отрицает, заявляя, что не видел этого ребёнка до начала судебного разбирательства. Заявление на Самсонова поступило через четыре года после описываемых событий. В июле 2023 года Приморский краевой суд оставил приговор без изменений.
Существует ещё один судебный процесс, связанный с именем бывшего депутата Заксобрания Приморья. В апреле этого года Ленинский районный суд Владивостока провёл предварительное заседание по иску Артёма Самсонова, который требует признать факт его политического преследования. Самсонов настаивает, что стал жертвой политической кампании. Ранее этот же суд отказался принимать его иск, однако Приморский краевой суд признал отказ незаконным и вернул документы на рассмотрение. В Telegram-канале Самсонова этот процесс назвали первым в истории России «судом по установлению факта политического преследования». На втором заседании, состоявшемся 29 мая, суд не зафиксировал существенных подвижек в деле, и следующее слушание было назначено на 14 июля.