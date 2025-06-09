Суд во Владивостоке рассмотрит ходатайство об освобождении Артёма Самсонова.

Существует ещё один судебный процесс, связанный с именем бывшего депутата Заксобрания Приморья. В апреле этого года Ленинский районный суд Владивостока провёл предварительное заседание по иску Артёма Самсонова, который требует признать факт его политического преследования. Самсонов настаивает, что стал жертвой политической кампании. Ранее этот же суд отказался принимать его иск, однако Приморский краевой суд признал отказ незаконным и вернул документы на рассмотрение. В Telegram-канале Самсонова этот процесс назвали первым в истории России «судом по установлению факта политического преследования». На втором заседании, состоявшемся 29 мая, суд не зафиксировал существенных подвижек в деле, и следующее слушание было назначено на 14 июля.